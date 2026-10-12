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Царьград

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В Самаре покажут графику заслуженного художника РСФСР о ВАЗе

В Самаре покажут графику заслуженного художника РСФСР о ВАЗе

В Самаре 29 октября в музее имени Алабина откроется выставка графики заслуженного художника РСФСР Игоря Дубровина «Заводы и люди», основу которой составят репортажные зарисовки, портреты и городские виды, созданные во время строительства Волжского автозавода начиная с 1966 года.

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