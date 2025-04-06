«Обидели не только Азизу»: на «Суперстаре» разгорелся новый скандал

Скандалы вокруг юбилейного сезона «Суперстара» не утихают. Не успело утихнуть народное негодование из-за Азизы, которая лишилась победы в шоу якобы из-за своего строптивого поведения за кулисами, как разгорелся новый.
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