Театр абсурда
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Театр абсурда

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Любая западная компания на месте Газпрома давно прекратила бы поставки

Любая западная компания на месте Газпрома давно прекратила бы поставки

Бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский написал на своей странице в Facebook, что любая западная компания на месте Газпрома сразу прекратила бы поставки газа республике в случае появления долга.

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