Смертельное столкновение минивэна и большегруза произошло в Слюдянском районе

Автоавария произошла днем 28 января 2025 года на трассе «Байкал» вблизи города Байкальска. Как предварительно установили полицейские, водитель грузового «Донг Фенг» не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с легковой «Хондой Фрид».