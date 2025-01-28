Смертельное столкновение минивэна и большегруза произошло в Слюдянском районе

Автоавария произошла днем 28 января 2025 года на трассе «Байкал» вблизи города Байкальска. Как предварительно установили полицейские, водитель грузового «Донг Фенг» не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с легковой «Хондой Фрид».
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