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В Германии отреагировали на заявление Пентагона о дальнобойных ракетах для ВСУ

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России.

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