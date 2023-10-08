Священники Бобруйской епархии приняли участие во встрече с председателем Синодального миссионерского отдела Русской Православ...

Священники Бобруйской епархии приняли участие во встрече с председателем Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви епископом Луховицким Евфимием (Моисеевым)5 октября 2023 года в Минске состоялась встреча председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви епископа Луховицкого Евфимия (Моисеева), викария .
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