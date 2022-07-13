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Лондон не выдержал — закупает российский дизель через третьи страны

Лондон не выдержал — закупает российский дизель через третьи страны

В одной из самых известных мировых газет — британской The Times появилась интересная новость. Несмотря на ограничения, Лондон продолжает закупать российское дизельное топливо из России.

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