Эта бомба разнесет Британию вдребезги. Надеяться Лондону уже не на что и не на кого

© AP Photo / Peter Cziborra 11,9 тыс прочтений 2 дня назад The Telegraph UK | Великобритания Ситуация в Великобритании безвыходная: денег в бюджете нет, но повышать налоги или сокращать расходы лейбористы не решатся, пишет The Telegraph.
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