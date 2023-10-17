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Кабмин сократит финансирование строительства ледоколов на 10 млрд рублей

Кабмин сократит финансирование строительства ледоколов на 10 млрд рублей

Кабмин сократит финансирование строительства ледоколов на 10 млрд рублей Александр КоваленкоПравительство в бюджете на 2024–2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на строительство атомных ледоколов.

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