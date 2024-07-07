Директор РДКБ Петряйкина: состояние доставленных в РФ из Сирии детей стабильное

Директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина заявила, что состояние детей, доставленных из Сирии в Москву, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование.
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