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Кузнецов сделал три передачи в игре с «Монреалем». Форвард «Вашингтона» набирает очки 5 матчей подряд, у него 33 балла в 38 играх

Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в матче против «Монреаля». Нападающий «Вашингтона» сделал три результативных передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (9:2).

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