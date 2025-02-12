«Сами ешьте жуков»: итальянцы против европейского закона о личинках в пище

Итальянское правительство оказалось единственным, кто выступил против Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, одобрившего использование в продуктах питания порошка из личинок мучного жука.
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