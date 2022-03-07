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Джо Байден опять кое-что перепутал и удивился, что Путин пришел в Россию

Джо Байден опять кое-что перепутал и удивился, что Путин пришел в Россию

Мировое сообщество страшно удивляется и не может понять, что происходит. Оно в последнее время совершенно упустило нить, так сказать, повествования, и теперь с недоумением пытается разобраться в том, что вообще творится в мире, и кто кому брат.

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