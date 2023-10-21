RS: США нужно наладить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом

«Восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией по поводу противодействия терроризму является и путём к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада», — говорится в материале аналитиков для журнала Responsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии