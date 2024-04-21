Израильский футболист, потерявший ногу из-за атаки ХАМАС, сыграет за сборную ампутантов вместе с солдатами на Евро во Франции

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники.
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