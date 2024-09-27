Почему обновление российской ядерной доктрины удивило Запад и при чём тут Китай

25 сентября выдалось весьма непростым для американского истеблишмента.С одной стороны, в этот день в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выступала на все деньги бродячая труппа жовто-блакитных гастролёров во главе с самим (за неимением лучше раскрывающего его нынешний статус титула) обер-клоуном всея Украины Зеленским.