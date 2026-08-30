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Мировое обозрение

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Time составил список 100 главных людей в ИИ-отрасли: Хуанга в нём нет — зато есть Пэрис Хилтон

Time составил список 100 главных людей в ИИ-отрасли: Хуанга в нём нет — зато есть Пэрис Хилтон

Журнал Time в очередной раз перекроил свой список Time100 AI, и главный сюрприз новой редакции — отсутствие в нём Дженсена Хуанга.

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