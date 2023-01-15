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«Полицию — к чёрту!». Под лозунгом борьбы с расизмом BLM толкает США в пропасть

«Полицию — к чёрту!». Под лозунгом борьбы с расизмом BLM толкает США в пропасть

Какие силы стоят за чёрными радикалами Америки и чего они добиваются? Вера Жердева Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Бабич В США снова заявило о себе Движение за права темнокожих Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

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