Какие силы стоят за чёрными радикалами Америки и чего они добиваются? Вера Жердева Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Бабич В США снова заявило о себе Движение за права темнокожих Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).