«Полнейший эксклюзив»: как дети российских звезд провели 1 сентября

Для многих российских знаменитостей 1 сентября стал не только поводом для праздничных публикаций, но и важным семейным событием.
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