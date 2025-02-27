CBS: в ВС США начнут увольнять военных-трансгендеров со службы

Из американской армии в течение 30 дней начнут увольнять со службы военных-трансгендеров. «Военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории или с соответствующими симптомами будут уволены с военной службы», — сообщает телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона.