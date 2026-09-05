Когда теряет равновесие твоё сознание усталое...

Ах какая ностальгия, это мое было любимое стихотворение в середине 70х,было модно в актерских кругах цитировать поэтов, и если не узнал автора, то ты "деревня с дымом" , главные строчки у Бродского для меня « поклон данностям с перилами»Когда теряет равновесиетвоё сознание усталое,когда ступеньки этой лестницыуходят из под ног,как палуба,когда плюёт на человечествотвоё ночное одиночество, —ты можешьразмышлять о вечностии сомневаться в непорочностиидей, гипотез, восприятияпроизведения искусства,и — кстати — самого зачатияМадонной сына Иисуса.