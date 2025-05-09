Уважаемые жители и гости Феодосийского округа! Дорогие наши ветераны!Примите искренние и теплые поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!День Победы — особый для всех нас праздник, ставший символом национальной гордости и величия России!Нет ни одной семьи, … .