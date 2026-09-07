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Героя России Асылханова ищут уже пять месяцев: в сентябре у него родится ребенок

Героя России Асылханова ищут уже пять месяцев: в сентябре у него родится ребенок

Алексей Асылханов пропал 3 апреля в Юрге Кемеровской области. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, а расследование находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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