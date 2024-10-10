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На коммуниста Гайдука завели дело за нарушения при интернет-агитации

На коммуниста Гайдука завели дело за нарушения при интернет-агитации

В отношении первого секретаря Забайкальского регионального отделения КПРФ, руководителя фракции коммунистов в краевом Заксобрании Юрия Гайдука возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил предвыборной агитации, сообщил депутат корреспонденту ZAB.

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