СПГ из США не в состоянии предотвратить коллапс немецкой промышленности

Отказавшись от дешёвого российского газа в пользу спекулятивного СПГ из США, немцы на днях остановили выпуск продукции на одном из крупнейших в ФРГ азотно-аммиачном комбинате SKW Nittoffwerke Piesteritz GmbH в Виттенберге.
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