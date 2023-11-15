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СПГ из США не в состоянии предотвратить коллапс немецкой промышленности

СПГ из США не в состоянии предотвратить коллапс немецкой промышленности

Отказавшись от дешёвого российского газа в пользу спекулятивного СПГ из США, немцы на днях остановили выпуск продукции на одном из крупнейших в ФРГ азотно-аммиачном комбинате SKW Nittoffwerke Piesteritz GmbH в Виттенберге.

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