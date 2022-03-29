Пол Джордж может сыграть против «Юты» во вторник

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж может вернуться в строй в матче против «Юты» во вторник. «Клипперс» оценивают вероятность участия Джорджа в предстоящей игре как 50 на 50.
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