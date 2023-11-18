Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России

Главная причина лояльности Зеленского и его шайки Трампу - Коломойский. Этот основной держатель компромата на демократов и лично семейство Байдена очень хочет избавиться от назойливого американского преследования.
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