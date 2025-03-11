Венгрия и Румыния укрепляют сотрудничество в газовом секторе Венгрия стремится расширить газовое сотрудничество с Румынией для диверсификации поставок, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
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Венгрия и Румыния укрепляют сотрудничество в газовом секторе Венгрия стремится расширить газовое сотрудничество с Румынией для диверсификации поставок, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
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