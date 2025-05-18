Трамп собирается позвонить Путину и уже рассказал, о чем будет с ним говорить

Западные эксперты дали оценку реакции Трампа на заявление Зеленского в Стамбуле. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что 19 мая у него согласованы телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых он планирует обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.
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