Странная война в Ираке — кто, с кем и за что

Вячеслав Тетёкин: Пока американцам зубы не обломают, они будут кусаться Павел Еськов Фото: DPA/TASS Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин На фоне израильской военной операции в секторе Газа, американские военные нанесли удары по двум объектам на территории Ирака.
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