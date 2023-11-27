Странная война в Ираке — кто, с кем и за что

Вячеслав Тетёкин: Пока американцам зубы не обломают, они будут кусаться Павел Еськов Фото: DPA/TASS Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин На фоне израильской военной операции в секторе Газа, американские военные нанесли удары по двум объектам на территории Ирака.