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Влияние внутриматочных противозачаточных средств на риск развития рака молочной железы

В современном мире проблема контрацепции становится всё более актуальной. Одним из наиболее популярных методов контрацепции являются внутриматочные противозачаточные средства (ВМС), которые обеспечивают долгосрочную защиту от нежелательной беременности.

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