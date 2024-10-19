Влияние внутриматочных противозачаточных средств на риск развития рака молочной железы

В современном мире проблема контрацепции становится всё более актуальной. Одним из наиболее популярных методов контрацепции являются внутриматочные противозачаточные средства (ВМС), которые обеспечивают долгосрочную защиту от нежелательной беременности.
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