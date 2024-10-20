Практические занятия прошли в БРУ для учащихся классов инженерной направленности ГУО ´Гимназия № 1 г.Бобруйска´.

12.10.2024 г. на базе Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования ´Белорусско-Российский университет´ было организовано проведение практических занятий для учащихся инженерных классов ГУО ´Гимназия № 1 г.
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