Врач Наталья Овдей предостерегла от опасных методов борьбы с прыщами

Врач-косметолог Наталья Овдей из "СМ-Косметология" предостерегла от использования народных средств против прыщей, таких как зубная паста и уксус, которые могут вызвать ожоги и раздражение.
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