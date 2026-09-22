Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, чувствует ли он на себе ответственность за отечественную вратарскую школу, представляя российский футбол на европейском уровне.
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