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Сафонов: «В моем переходе в «ПСЖ», наверное, была некая миссия — показать, что все возможно»

Сафонов: «В моем переходе в «ПСЖ», наверное, была некая миссия — показать, что все возможно»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, чувствует ли он на себе ответственность за отечественную вратарскую школу, представляя российский футбол на европейском уровне.

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