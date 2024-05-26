Сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения о возможной опасности.
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