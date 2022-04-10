Роналду получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Эвертоном». MEN поставил ему 4 балла

Криштиану Роналду неудачно провел матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» (0:1). Португальский нападающий получил 5 баллов из 10 возможных от Sky Sports, а Manchester Evening News оценил его игру в 4 балла.
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