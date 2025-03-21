Риэлторы просят запретить покупку квартир за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости предлагает ввести запрет на использование наличных средств при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке, пишет РБК со ссылкой на письмо главы организации Александра Попова в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет (СК).
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