Женские страсти
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Женские страсти

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Шаг в пропасть: как преодолеть страх перед неизвестностью

Шаг в пропасть: как преодолеть страх перед неизвестностью

Бывает ли у вас такое, что вы пасуете, как только за горизонтом намечаются новые возможности? В статье разбираем типы страха, которые мешают нам добиться желаемого, а также даем техники для того, чтобы стать более решительным.

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