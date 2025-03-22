В МИД России предупредили Японию о последствиях размещения ракет США

Москва предупредила Токио о необходимости принятия ответных мер в случае размещения американских ракет средней дальности на территории Японии, сообщила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьёва.
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