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Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур

Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур

Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался сегодня на 84-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил экс-вице-премьер страны Константин Тампиза.

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