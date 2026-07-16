Pyramids Airlines открыла чартерные рейсы Монастир – Москва

Египетская авиакомпания Pyramids Airlines запустила чартерные рейсы из Монастира (Тунис) в Россию. Полеты выполняются на самолете Airbus A321 по направлениям Москва (Шереметьево) и Санкт-Петербург (Пулково), сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
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