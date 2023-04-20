Морган о вылете «МЮ» из ЛЕ: «Позор. Переоцененный клоун тен Хаг думал, что умная игра – это унизить Роналду и заставить его уйти»

«Боже мой. Какой унизительный позор со стороны «Манчестер Юнайтед». И помните. Этот переоцененный клоун Эрик тен Хаг думал, что умная игра – это унизить Роналду и заставить его уйти из клуба.
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