Сорвал православный крест: в дорожном конфликте молодого мужчины и священника на Кубани разбираются следователи

Сорвал православный крест: в дорожном конфликте молодого мужчины и священника на Кубани разбираются следователиВ станице Марьянской Краснодарского края молодой мужчина оскорбил священника и сорвал с него православный крест.
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