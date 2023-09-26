Невоенный анализ-38. Всюду клин. 26 сентября 2023

Natalija Osminina

Отличная аналитика Роджерса! Естественно, своими громогласными выкриками, что США настолько могучи, что будут воевать на два фронта, американцы могут напугать только полных идиотов. Мир вошел в стадию "выживания". Выживет сильнейший. А не тот, кому хватает силенок рисовать нолики в компе для своего личного кармана. А потом выясняется, что нолики эти не жуются, и даже не жуются бумажные доллары. Мир возвращается в свою естественную, природную ипостась. Обманывать долго Природу человеку не получается. Хотя для человечества- мошек-однодневок, 30 лет эпохи потреб..ства - это вся жизнь. А для Природы - мгновение. Моргнула- человечество уже наколбасило хренотень сатанинскую, погрузившись во Тьму. Творец взглянул: "не фига себе!!! Не то, что поспать, даже моргнуть нельзя, всё , твари мои, изгадят". И снова принимается за работу и возвращает мир к своему естеству, стирая тряпочкой черное колдовство. И на всякий случай, для гарантии, возвращает человечество не на исходную точку, а ниже. Чтобы понимали, твари божеские, что за все приходится платить, и за "грамотного потребителя" и за"свободную личность".