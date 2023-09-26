Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-38. Всюду клин. 26 сентября 2023
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Natalija Osminina
Отличная аналитика Роджерса! Естественно, своими громогласными выкриками, что США настолько могучи, что будут воевать на два фронта, американцы могут напугать только полных идиотов. Мир вошел в стадию "выживания". Выживет сильнейший. А не тот, кому хватает силенок рисовать нолики в компе для своего личного кармана. А потом выясняется, что нолики эти не жуются, и даже не жуются бумажные доллары. Мир возвращается в свою естественную, природную ипостась. Обманывать долго Природу человеку не получается. Хотя для человечества- мошек-однодневок, 30 лет эпохи потреб..ства - это вся жизнь. А для Природы - мгновение. Моргнула- человечество уже наколбасило хренотень сатанинскую, погрузившись во Тьму. Творец взглянул: "не фига себе!!! Не то, что поспать, даже моргнуть нельзя, всё , твари мои, изгадят". И снова принимается за работу и возвращает мир к своему естеству, стирая тряпочкой черное колдовство. И на всякий случай, для гарантии, возвращает человечество не на исходную точку, а ниже. Чтобы понимали, твари божеские, что за все приходится платить, и за "грамотного потребителя" и за"свободную личность".
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