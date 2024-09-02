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Банк России расширяет тестирование цифрового рубля. Подключится до 9 тысяч человек и 1200 компаний

Банк России расширяет тестирование цифрового рубля. Подключится до 9 тысяч человек и 1200 компаний

Банк России анонсировал новый этап тестирования операций с цифровым рублем, который начнется 1 сентября 2024 годаБанк России объявил о новом этапе тестирования операций с цифровым рублем, который начнется 1 сентября 2024 года.

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