Банк России расширяет тестирование цифрового рубля. Подключится до 9 тысяч человек и 1200 компаний

Банк России анонсировал новый этап тестирования операций с цифровым рублем, который начнется 1 сентября 2024 годаБанк России объявил о новом этапе тестирования операций с цифровым рублем, который начнется 1 сентября 2024 года.
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