Кафельников поиронизировал о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников на странице в соцсети X высказался о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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