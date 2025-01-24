Кафельников поиронизировал о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников на странице в соцсети X высказался о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).