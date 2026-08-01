«Сбили лишь одну баллистическую ракету» - жалобы Зеленского на нехватку ПВО

В ночь на 1 августа ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что с 18:00 31 июля по 9:30 1 августа россияне задействовали 220 единиц средств воздушного нападения: 185 БПЛА-камикадзе и 35 различных ракет (баллистических и крылатых).