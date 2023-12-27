Главу петербургского предприятия по производству вакцин от ковида арестовали за взятку

Её размер составил более 19 млн рублей. И.о директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского арестовали по делу о взятке в крупном размере.