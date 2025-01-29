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Учёные из Иваново разработали новое лекарство от рака

Учёные из Иваново разработали новое лекарство от рака

Ивановские химики представили сразу две инновационные разработкиВ Ивановском государственном химико-технологическом университете разработали новый препарат, который помогает бороться с раком, а также химическое соединение, которое определяет качество бензина.

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