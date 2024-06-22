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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркос Найт продолжит выступать за УНИКС («Перехват»)

Американский защитник (34 года, 189 см) и казанский клуб заключат соглашение по схеме 1+1. Найт перешел в УНИКС по ходу сезона-22/23 и стал важной частью чемпионского состава.

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